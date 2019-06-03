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البابا تواضروس الثاني يهنئ رئيس مجلس النواب بعيد الفطر

12:01 ص الإثنين 03 يونيو 2019
البابا تواضروس الثاني يهنئ رئيس مجلس النواب بعيد الفطر

البابا تواضروس الثاني

القاهرة- (أ ش أ):

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية التهنئة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بمناسبة عيد الفطر.

وجاء في نص التهنئة: "الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، يسرني بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهاني بحلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يمنحكم موفور الصحة ويوفق جهودكم المخلصة في النهوض بمصرنا الغالية لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل".

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البابا تواضروس الثاني مجلس النواب عيد الفطر علي عبدالعال

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