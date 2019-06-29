"محلية البرلمان" توصي بسرعة استكمال مستشفى وادي النطرون

كتب أحمد على:

تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مشروع إنشاء مستشفي وادي النطرون المركزي بمحافظة البحيرة، للتعرف على أسباب توقف تنفيذ المشروع رغم وضع الأساس له منذ عام 2004 ولم يتم استكماله حتى الآن.

وقال عطية مسعود، عضو مجلس النواب عن دائرة وادي النطرون، إن مشروع إنشاء مستشفي وادي النطرون المركزي متعطل منذ 15 سنة، بعد أن بدأ تأسيسه عام 2004، حيث تم وضع الأساسات وأعمدة السور وتوقف المشروع، رغم أنه كان صادرا لها أمر إسناد بمبلغ 40 مليون جنيه، وتم وضع الأساسات فقط بمبلغ 5 مليون جنيه، ثم توقف لتأخر صرف الاعتمادات المالية.

ولفت إلى أنه تقدم بطلب إحاطة بشأن توقف المشروع وتم إصدار توصية برلمانية باستكمال مشروع المستشفي، وبعد ذلك تم تخصيص مبلغ 18 مليون جنيه لاستكماله لكن لم يتم أي جديد حتى الآن.

وقال النائب عطية مسعود: الأهالي يعانون أشد المعاناة، حيث إنه تم هدم مبني المستشفي القديم، ولم يتم استكمال مشروع المستشفي الجديدة، مما تسبب في معاناة الأهالي والمرضي لأنهم لا يجدون مستشفي للعلاج، ولا توجد سوي مستشفي اليوم الواحد ولا تكفي لأن عدد الآسرة فيها قليل، إلي جانب الكتلة السكانية الكبيرة في المركز.

وانتقد الوفد البرلماني الإهمال في استكمال مشروع إنشاء المستشفي المتوقف، وعدم مراعاة حاجة الأهالي الضرورية للمستشفى.

وشدد النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، على ضرورة الاهتمام بسرعة استكمال المشروع.

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