تشنج وإغماء.. الصحة تصدر بيانًا عن طلاب الثانوية العامة بعد امتحان الفيزياء

كتب- أحمد جمعة:

تصوير- روجيه أنيس:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، استقبال الغرفة المركزية لمتابعة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة لـ564 بلاغاً لحالات مرضية، خلال سادس أيام أداء امتحانات الثانوية العامة بجميع محافظات الجمهورية.

وقالت وزارة الصحة في بيان اليوم، إن أغلب الحالات كانت تعاني من إغماء وهبوط عام وصدمة عصبية وصداع فيما تراوحت باقي الحالات بين ارتفاع بضغط الدم ومغص كلوي وكسور وتشنجات وهبوط في نسبة السكر بالدم.

وأضاف البيان أنه تم إسعاف 504 حالات في مقر اللجان عن طريق فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجة والعاجلة، وتم تحويل 60 حالة للمستشفيات لتلقي العلاج، حيث تم خروجهم جميعًا بعد تحسن حالتهم الصحية، فيما لا تزال 4 حالات بالمستشفى تخضع للعلاج وحالتهم مستقرة ومن المنتظر خروجهم خلال الساعات القليلة القادمة.​