الرئاسة تكشف تفاصيل منح السيسي الدكتوراه الفخرية من جامعة بوخارست

القاهرة- مصراوي:

منحت جامعة بوخارست للدراسات الاقتصادية، إحدى أهم المؤسسات التعليمية في رومانيا، اليوم، درجة الدكتوراه الفخرية للرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار زيارته الحالية إلى العاصمة الرومانية بوخارست.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن كلاً من رئيس مجلس الأمناء وعميد جامعة بوخارست أعربا عن الفخر إزاء تشريف الرئيس للجامعة، مؤكدين أن قرار منح الرئيس درجة الدكتوراه الفخرية تم اتخاذه بإجماع أعضاء مجلس أمناء الجامعة جاء انطلاقاً من دوره في قيادة مصر خلال فترة عصيبة من الاضطرابات إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية والبناء.

وأشار مجلس أمناء الجامعة، إلى أن الرئيس أطلق إصلاحات هيكلية عميقة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والشروع في تشييد مشروعات قومية كبرى في زمن قياسي في شتى قطاعات الدولة، مما أعاد رسم الخريطة التنموية والاقتصادية لمصر.

كما أشاد مسئولو الجامعة بجهود الرئيس في سبيل تطوير التعليم المصري بشقيه الأساسي والجامعي من خلال برامج ومشاريع إصلاح أكاديمية جوهرية وفق أحدث المعايير الدولية، وتأسيس عدد جديد من الجامعات.

وأوضح المتحدث الرسمي أن مسئولي الأكاديمية أشاروا كذلك إلى الدور المؤثر والحرص الملموس للرئيس على تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ورومانيا وتعظيم قيمتها، لا سيما على المستوى الأكاديمي والثقافي، فضلاً عن التركيز على البعد الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمارات وإقامة مشاريع مشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وثمنت الجامعة، المساهمة الفاعلة للرئيس في تعزيز السلام والتعاون على المستوى الدولي، وجهوده الرائدة لصياغة إطار دولي شامل لمكافحة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف بهدف حماية الإنسانية جمعاء، فضلاً عن قيادته للجهود الحثيثة على المستوى الوطنى في مصر لمكافحة واحتواء الإرهاب، وهو الأمر الذي انعكس علي المستوى الإقليمي.

من جانبه، أعرب الرئيس عن اعتزازه بهذا التكريم، معتبرًا أنه ليس موجهاً لشخصه وإنما للشعب المصري بأكمله كشريك أساسي في الإنجازات التي تحققت مؤخراً في مصر على العديد من الأصعدة، وألقى كلمة بهذه المناسبة.​