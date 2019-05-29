محافظ الجيزة يؤكد ضرورة المتابعة اليومية لأداء شركات الجمع السكني العاملة بمنظومة النظافة

الجيزة- أ ش أ:

أكد أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، ضرورة المتابعة اليومية لأداء شركات الجمع السكني العاملة بمنظومة النظافة بقطاعات المحافظة للنهوض بمستوى النظافة ورفع كفاءة الشوارع لما لها من أهمية وارتباط وثيق بتهيئة مناخ بيئي صحي يلقى رضاء المواطنين.

وشدد المحافظ على رئيس حي شمال الجيزة ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بوضع خطة عمل للنهوض بمستوى النظافة بمنطقة إمبابة وعدم الاكتفاء بالتقارير الورقية.

جاء ذلك في تصريحات لمحافظ الجيزة خلال جولة قام خلالها بتفقد حالة النظافة بشوارع محمد حجازي والبوهي والمنصور والقومية العربية والمنيرة، رافقه خلالها اللواء جمال عبدالرشيد رئيس مدينة الجيزة، والمهندس أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، ومحمد نور رئيس حي شمال الجيزة.

وخلال جولة، وجه راشد بفسخ التعاقد مع إحدى شركات النظافة المسئولة عن الجمع السكني بمنطقة المنيرة وشارع محمد حجازي لتدني مستوي النظافة بالقطاع، كما وجه بنقل مشرف النظافة المسئول عن القطاع لعدم أدائه واجباته في المتابعة على الوجه الأمثل.

وأشار إلى ضرورة متابعة أداء الشركات ميدانيا على مدار اليوم لتقييم أدائها على أرض الواقع وعدم التراخي في اتخاذ إجراءات رادعة حيال الشركات المتقاعسة لاستبدالها بشركات جادة تنفذ خطط المحافظة للنهوض بمستوى النظافة.

كما أكد المحافظ ضرورة الحفاظ على معدات النظافة وصيانتها بصفة دورية والتنبيه على الشركات والسائقين بتغطية سيارات النظافة المحملة بمخلفات القمامة حتى لا تتناثر بعد جمعها أثناء سير السيارات.

وشدد راشد على رئيس حي شمال برفع كافة الإشغالات والباعة المتواجدة بشارع محمد حجازي والقومية العربية والمنصور وعدم السماح للباعة باحتلال الشوارع بالإشغالات، بالإضافة إلى مراجعة كافة تراخيص الأكشاك والتنبيه على أصحابها بالالتزام بالمساحات الممنوحة لهم وفي حالة عدم الالتزام يتم إلغاء الترخيص.

من جانب آخر، وجه المحافظ بتجريد الأنفاق ومطالع ومنازل الكباري ورفع المخلفات من أسفلها والعمل على رفع كفاءتها، موجها رئيس الهيئة بتقليم الأشجار الموجودة بشارعي مراد والنيل وزراعة المسطحات الخضراء بالشوارع والجزر الوسطى لإضفاء لمسة جمالية وحضارية.