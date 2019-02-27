"محدش أجبرني".. أول تعليق لوزير النقل المستقيل بعد حادث محطة مصر

كتب- محمد عمارة:

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل المستقيل، إنه قدم استقالته من منصبه عقب حادث محطة مصر بوازع سياسي فقط.

وأضاف عرفات في أول تصريح له: "محدش أجبرني على الاستقالة، قدمتها بوازع مسؤولية سياسية، وأجريت تحقيقا بنفسي في الحادث وقدمت نتائج أولية للمسؤولين، ولا يمكن أن أعلن عنها".

وأوضح وزير النقل المستقيل: "نفسي أطمن على المصابين، لأن الحادث كبير وجلل".

ورفض عرفات وصف وزارة النقل بالمنكوبة، قائلا: "كل شيء بأقدار ونخدم قطاعًا عريضًا من الجمهور".

وأعلنت هيئة السكة الحديد، أن جرارًا اصطدم، صباح اليوم الأربعاء، بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة.

وأسفر الحادث عن مقتل 20 مواطنًا، وإصابة 43، بحسب تصريحات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.​