رئيس المجلس الأوروبي: قمة شرم الشيخ بداية لمحادثة صريحة

كتب- إسلام ضيف:

قال دونالد تاسك رئيس المجلس الأوروبي إن القمة العربية الأوروبية التي تستضيفها مصر، الأولى هي بداية للتعاون وبداية لمحادثة صريحة بين الجانبين، مستكملًا: "حان الوقت لنكون صريحين بشأن الشراكة بين الجانبين".

وأضاف تاسك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي أعقب الجلسة الختامية للقمة: "نواجه عدد كبير من التحديات المشتركة في السياق الجيوسياسي، الذي أصبح أكثر خطورة وعدم استقرار، تحديات مع التعامل مع أزمات الأمن الدولي والإرهاب، ومكافحة تغير المناخ، وضمان التنمية والنمو المستدامة، والاقتصاد المستقر".

تابع: "بصفتنا جيران لا يوجد لدينا أي بديل سوى العمل على مع بعضنا البعض، القواعد العالمية أصحبت محط تهديد.. هذا هو الواقع عندما نتحدث عن الوضع الحقيقي، عندما نتحدث عن سوريا أو ليبيا أو اليمن أو عملية السلام في الشرق الأوسط".

وأضافت: "أنا سعيد أن أقول أننا بالفعل كتبنا في الإعلان المتمخض عن هذه القمة، وأن ننجدد التزامنا بكافة الجوانب المتعلقة بقانون حقوق الإنسان الدولي.. القادة اليوم التزموا بتطوير أجندة التعاون الإيجابي التي تتخطى حدود النزاعات".

وأكمل: "نود أن نطور مشروعات مشتركة تغطي الطاقة والسياحة وتشجع الاستثمارات والنمو المستدام، كما سنعمل على تنفيذ اتفاقية باريس.. القادة أيضاً اتفقوا على التعاون والتنسيق على عدد من القضايا المتعلقة بالأمن والحدود، نحن نود أن نتصدى للأسباب الجذرية للإرهاب، وأن نُعمق جهودنا لمكافحة حركات الإرهابيين عبر الحدود.. والتطرق العنيف ينبغي أن ينضب من الجذور".