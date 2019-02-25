القوات المسلحة تنظم ندوة تثقيفية لعدد من مدارس محافظة الجيزة

القاهرة- مصراوي:

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، الاثنين، ندوة تثقيفية لعدد من طلبة المدارس بمحافظة الجيزة؛ انطلاقًا من حرص القيادة العامة للقوات المسلحة لتحقيق التواصل المستمر مع الشباب من مختلف الأعمار، ولخلق أجيال جديدة لديها الوعي الكافي؛ لمواجهة كل الأفكار المتطرفة والهدامة، باعتبارهم أمل مصر ومستقبلها، واستمراراً للتعاون بين وزارتي الدفاع والتربية والتعليم.

بدأت فعاليات الندوة بكلمة لمحافظ الجيزة استعرض خلالها التنسيق الدائم والمستمر بين المحافظة والقوات المسلحة في مختلف المجالات الخدمية والثقافية لإعداد أجيال جديدة قادرة على حمل راية الوطن نحو مستقبل أفضل.

من جانبه، استعرض قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، من خلال محاضرة بعنوان (الجيش وأبطال المستقبل)، تحدث فيها عن جهود القوات المسلحة في اقتلاع جذور الإرهاب من أرض سيناء الحبيبة خلال مراحل العملية الشاملة وبداية التنمية على أرض سيناء.

كما تم تكريم عدد من أسر شهداء القوات المسلحة وأسر مصابي العمليات الإرهابية تقديراً لما بذلوه من جهد ولوفائهم الدائم وتضحياتهم خلال الحرب على الإرهاب وتكريم عدد من أسر الجمعية الأهلية للصم وعدد من الطلبة المتفوقين من مدارس محافظة الجيزة.

تأتي الندوة في إطار سلسلة من الندوات التثقيفية التي تعقدها القوات المسلحة بمختلف المدارس والجامعات المصرية بالمراحل الدراسية المختلفة لتنمية الوعي القومي للأجيال المختلفة، حضر الندوة رئيس جامعة القاهرة وعدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من مديرى الإدارات التعليمية بالجيزة.