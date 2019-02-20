"البيئة" تشن حملة لفحص عوادم السيارات بالإسماعيلية

كتب ـ يوسف عفيفي:

نفذت وزارة البيئة، حملة لفحص عوادم المركبات على الطريق بالإسماعيلية بالتنسيق بين الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية وشرطة البيئة والمسطحات بالإسماعيلية، حيث تم فحص حوالي 56 سيارة تعمل بالسولار والبنزين.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إنه جرى خلال الحملة فحص 19 سيارة تعمل بالسولار، وتبين مطابقة 14 سيارة ومخالفة 5 سيارات للحدود المسموح بها فى قانون البيئة وتعديلاته، كما تم فحص 37 سيارة تعمل بالبنزين طابق 31 سيارة منها الاشتراطات البيئية بينما تبين مخالفة عدد 6 سيارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تضمنت الحملة توعية قائدي السيارات بأضرار الانبعاثات الصادرة عن عوادم السيارات غير المتوافقة مع الحدود المسموح بها بيئيا من الناحية الصحية والبيئية، وضرورة ضبط موتور السيارة باستمرار للحد من تلك الانبعاثات حفاظا على الهواء من التلوث والصحة العامة، كما أنها تعد من الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ.