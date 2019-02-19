افتتاح فعاليات "عودة الجذور" بحضور وزيرة الهجرة في الأوبرا

كتب- أسامة عبدالكريم:

بدأت فعاليات ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، منذ قليل، بعرض لفرقة مؤسسة أولادنا لذوي الاحتياجات الخاصة، تضمن عددا من الفقرات الغنائية، بمشاركة مجموعة من الأطفال المصريين ذوي القدرات، ومنها أغاني "حلوة يا بلدي.. فيها حاجة حلوة".

كما قدم الشاب الأرميني روبين اصلينيان، فقرة غنائية، بجانب فقرة استعراضية لفرقة يونانية من ذوي القدرات الخاصة، وكذا فقرة استعراضية أخرى لفرقة يونانية من ذوي القدرات.

ويشارك في تنظيم الملتقى، وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج للمرة الثالثة منذ إطلاقه برعاية من الوزارة، في مارس 2017، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتورة عزة العشماوي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، وسفراء دول اليونان وارمينيا وقبرص، وسهير عبد القادر، رئيس مؤسسة أولادنا لذوي الاحتياجات الخاصة.​