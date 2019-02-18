"GPS وWi-Fi".. أتوبيسات النقل الداخلي تبدء عملها في المدن الجديدة (صور)

كتب- محمد عبدالناصر:

تعمل هيئة المجتمعات العمرانية على تطوير منظومة النقل الداخلي في المدن الجديدة، فخلال الفترات الأخيرة حصلت بعض أجهزة المدن على عدد كبير من الأتوبيسات لتغطية كافة الخطوط الداخلة في المدينة.

وينشر "مصراوي" أسعار تذاكر خطوط النقل الداخلي بالمدن الجديدة، ومواعبد العمل ومواصفات الاتوبيسات الجديدة والتي جاءت على النحو التالي:

القاهرة الجديدة:

تم بدء التشغيل التجريي في منظومة النقل الداخل بمدينة القاهرة الجديدة، بدابة من الساعة 12 ظهرًا وحتى 11 مساء، وتنقل الاتوبيسات من محطة الجامعة الأمريكية بوابه 4 والتي ينطلق منها الخطان M5&M6 إلى موقع المحطة الرئيسية الجديد أمام بوابة رقم 1 اللوتس، وأمام بورتو، وسيتم وصول جميع خطوط النقل الداخلي إلى هذه المحطة، ومنها يتم الانطلاق إلى خارج المدينة.

وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إنه سيتم ضخ أتوبيسات جديدة في جافة خطوط المدينة بشكل تدريجي، لافتًا إلى أنه تم تجربة الخط الأول من اللوتس (المحطة الرئيسية) إلى موقف التجمع الأول.

وتستخدم الأتوبيسات سعر موحد للتذكرة 5 جنيهات، ويتم العمل بتذكرة مطبوعة حاليًا ولفترة مؤقتة حتى تجهيز الاتوبيسات بالأجهزة الإلكترونية ونظم التتبع والدفع الإلكتروني.

مدينة الشروق:

كما تم شراء 20 أتوبيسًا بمدينة الشروق لدعم النقل الداخلي بالمدينة، ومن المقرر أن تقوم شركة مواصلات مصر بتشغيلها، على ان يتم التشغيل الفعلي لهذه المنظومة نهاية مارس المقبل، بعد تنفيذ (محطة تحصيل إلكتروني – منظومة الإدارة الإلكترونية – منظومة معلومات الركاب – تطبيقات الهاتف الذكي)، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الداخلي والخارجي للمدن الجديدة، وتتراوح أسعار التذاكر من 3 إلى 5 جنيهات

وقال المهندس شريف لاشربي، رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه تم البدء في التشغيل التجريبي خلال الأسبوع الأول من فبراير الجاري، ومن المقرر البدء في تسيير الأتوبيسات بـ3 مسارات مختلفة؛ لتغطية جميع أحياء ومناطق المدينة، والأماكن الخدمية بها.

6 أكتوبر:

كما تم بدء التشغيل التجريبي لخطوط الأتوبيس الذكي بمدينة 6 أكتوبر، والتي تضم 25 أتوبيسًا للعمل بمنظومة النقل الداخلي بالمدينة، لحل مشاكل المواصلات والنقل الداخلي بالمدن الجديدة.

ويتراوح سعر التذكرة بين 3.5 و5 جنيهات، حيث تم تزويد كل أتوبيس بطابعة وجهاز كاشير أمام السائق يمكن من خلاله إصدار التذكرة، وفي حالة الشحن، يتم إجراء عملية شحن الكروت من المحطات الرئيسية، من خلال منظومة الدفع الإلكتروني.

وفي مدينة الشيخ زايد تم التشغيل التجريبي لمنظومة النقل الداخلي، وذلك بالتعاون بين جهاز المدينة، وشركة التعمير وتحت رعاية مجلس أمناء مدينةالشيخ زايد.

ويتم العمل داخل المدينة على 3 خطوط سير الأول لمدينة 6 أكتوبر بـ3.5 جنيه للتذكرة، والثاني لمدينة حدائق أكتوبر وابني بيتك بـ4 جنيه للتذكرة، والثالث لمدينة الشيخ زايد بـ3 جنيهات للتذكرة.

وتتضمن الأتوبيسات كل التقنيات الحديثة لضمان أعلى جودة في التشغيل بشكل منتظم، بجانب معدل الأمان، من خلال توفير أجهزة GPS – كاميرات مراقبة – منظومة دفع إلكتروني- واي فاي- شاشات عرض للمحطات – موبيل أبلكشين – اشتراكات ممغنطة، وغيرها من الوسائل الحديثة المُستخدمة في مجال المواصلات.​