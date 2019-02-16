مجلس الوزراء يخصص قطعة ارض بالشرقية لاقامة مدرسة عليها

الزقازيق- أ ش أ:

وافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض مساحتها 2240 مترا مربعا من أملاك الدولة بقرية (منشأة العباسة) مركز أبو حماد بالشرقية، لإنشاء مشروع ذات نفع عام لخدمة أبناء القرية والقرى المجاورة.

وقال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية - في بيان اليوم السبت - إنه سيتم تخصيص تلك المساحة للهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي.

وشدد المحافظ على سرعة إنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة المختصة لهذا المشروع مع عدم السماح بأي تعديات على أملاك الدولة والحفاظ عليها لاستغلالها في مشروعات ذات نفع عام.​