استرداد الأراضي والتصالح في المخالفات.. ننشر تفاصيل برنامج تدريب المحافظين الجدد

كتب- محمد نصار:

تصوير- هاني رجب:

افتتح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم السبت، ورشة عمل للمحافظين الجدد الذين أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء قبل الماضي، وتستمر لمدة يومين بمشاركة عدد من الوزراء وخبراء الإدارة المحلية وقيادات الوزارة.

وينشر مصراوي تفاصيل ورشة العمل التدريبية للمحافظين الجدد والتي تستهدف تأهيلهم للقيام بمهام المحافظين وإدارة المحافظات خلال الفترة المقبلة.

من هم؟

تشمل قائمة المحافظين الجدد 12 اسمًا على النحو التالي:

- الدكتور طارق راشد، محافظ الغربية

- الدكتور أيمن مختار عبدالمنعم، محافظ الدقهلية

- الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف

- اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج

- اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية

- اللواء خالد شعيب محمود، محافظ مطروح

- اللواء أشرف غريب الديريدي، محافظ قنا

- اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية

- اللواء أشرف عطية عبدالباري، محافظ أسوان

- اللواء عمرو محمد حنفي، محافظ البحر الأحمر

- اللواء إبراهيم أحمد شهاوي، محافظ المنوفية

- اللواء أسامة محمد القاضي، محافظ المنيا

مدة الورشة؟

تستمر الورشة التدريبية للمحافظين الجدد وف ما أعلنته وزارة التنمية المحلية، على مدار اليوم وغدًا بأحد فنادق القاهرة الجديدة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السابعة مساءً.

ما هي مجالات الورشة؟

تستهدف ورشة العمل العديد من المجالات التي تخص صميم عمل المحافظات وعلى رأسها ما يلي:

- المهام الأساسية للوزارة ومهام عمل المحافظ والأطر القانونية والسياسات المنظمة لمهام المحافظين

- الفرص الاستثمارية في المحافظات

- تعظيم الموارد الذاتية لكل محافظة

- ملف استرداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها

- ملف النظافة ومنظومة المخلفات الصلبة

- مواجهة التلوث ودعم خطة الدولة في ذلك بالتعاون مع وزارة البيئة

- دور المحافظين في تعزيز استراتيجية بناء الإنسان المصري من خلال الإهتمام بملفات التعليم والصحة والإصلاح الإداري

- المتابعة الميدانية والتفاعل المستمر مع المواطنين للتعرف على مشكلاتهم عن قرب وإيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية لها

- مكافحة الفساد

- تطوير المنافذ والأسواق والتوسع فيها لتوفير السلع للمواطنين في القري والمدن بأقل الأسعار

- استعراض موازنة المحليات

- قانون التصالح في مخالفات البناء

- مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

- التعاون مع نواب البرلمان لدعم خطط التنمية في المحافظات