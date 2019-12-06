وزير الأوقاف: تجهيز الجيوش أفضل وجوه الإنفاق في سبيل الله

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن العمل والأخذ بالأسباب من أفضل العبادات، وهو واجب الوقت، والفريضة الغائبة والجهاد البنائي.

وأضاف خلال خطبة الجمعة، التي ألقاها اليوم من مسجد الرحمة بكفر بدوي القديم بالمنصورة، أنه لن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق في أمر دنيانا، فإن تفوقنا في أمر ديننا احترم الناس ديننا ودنيانا.

وأكد أن الزراعة قوة، والصناعة قوة، والتعدين قوة، وإعداد الجيوش وتجهيزها قوة، والإنفاق على إعدادها أعلى درجات الإنفاق في سبيل الله، وما تقوم به الدولة المصرية في وقتنا الراهن هو التطبيق العملي الواعي لمفهوم الأخذ بالأسباب، والتوكل على الله في النتائج، موضحا أن الله عز وجل يعطي من يأخذ بالأسباب مسلما كان أم غير مسلم، مؤمنا كان أم غير مؤمن.

وقال الوزير: الأسباب لا تعمل بطبيعتها إنما بإعمال الله (عز وجل) لها، والأسباب لا تؤدي إلى المسببات بطبيعتها إنما بإجراء الله (عز وجل) للمسببات على الأسباب، وهو قادر على أن يجريها أو لا يجريها كما حدث في عدم إحراق النار لسيدنا إبراهيم، وعدم هضم الحوت لسيدنا يونس، فلا ينبغي أن يغتر صاحب مال بماله كما فعل قارون.

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