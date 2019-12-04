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إجراء أول عملية قلب مفتوح بالمركز الطبي للسكة الحديد (صور)

02:08 م الأربعاء 04 ديسمبر 2019
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كتب- أسامة علي:

أعلن الدكتور عاطف امام رئيس مجلس إدارة شركة المركز الطبي لسكك حديد مصر، إجراء أول عملية قلب مفتوح بالمستشفي، موضحا أنه تمت غيير الصمام المترالي للقلب لأحد المرضي من العاملين بالهيئة.

وأضافت وزارة النقل، في بيان الأربعاء، أن المستشفى مستعدة لاستقبال أي حالة من المواطنين من غير العاملين بوزارة النقل لإجراء مثل هذه النوعية من الجراحات الدقيقة التى تتم بواسطة خبراء واستشاريين متخصصيين على أعلي مستوى، لافتا إلى أن المستشفى خلال الفترة الماضية تم تدعيمها بأحدث الاجهزة الطبية في مختلف التخصصات، كما تم التعاقد مع عدد كبير من الأساتذة الاستشاريين المتخصصين في الجراحات الدقيقة.

وأشار رئيس المركز الطبي إلى أن المستشفى تقدم خدمة طبية متميزة لكافة العاملين بوزارة النقل وهيئاتها وشركاتها التابعة كما تستقبل المستشفي المواطنين من خارج وزارة النقل وتقدم لهم خدمة طبية على أعلى مستوي وبأسعار رمزية.​

المركز الطبي للسكة الحديد عاطف امام عملية قلب مفتوح وزارة النقل

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