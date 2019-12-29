غرفة السياحة: انتهاء "الخرتية" والسماسرة أواخر 2020

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كتب- يوسف عفيفي:

تصوير- هاني رجب:

قال حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، إن ظاهرة الخرتية والسماسرة في السياحة، ستنتهي بختام عام 2020.

وأضاف الشاعر في كلمته خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأحد، لعرض اجتماع الجمعية العمومية لغرفة الشركات، أن قرارات تحديث منظومة النقل السياحي مع تقليل التكلفة الاستثمارية، وفتح باب استيراد الأتوبيسات لمدة عام غير عام الصنع، بالإضافة إلى وضع حد أدنى للأسعار النقل السياحي، ولائحة جزاءات لمخالفي ذلك، سيكون لها أثر جيد على القطاع.

وأشار إلى عقد لجنة مشتركة من الغرفة مع مصلحة الضرائب، لحل جميع المشكلات الضريبية، دون الدخول في طعون وقضايا مع الشركات السياحية، وستنعقد في يناير المقبل.

وفيما يتعلق بمشاركة الشركات السياحية الصغيرة في المعارض الدولية، أشار الشاعر إلى إقامة جناح للغرفة في معرض "itb" برلين السياحي، لإجراء مقابلتهم وإنهاء التعاقدات.

ووجّه الشاعر، شكر الغرفة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لمساندته لصناعة السياحة والدعم اللامحدود وغير المسبوق الذي تقدمه الدولة للسياحة بتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة السابقة، وعمرو صدفي رييس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب.