قال محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، إن مناقشة الحساب الختامي تمثل جوهر الدور الرقابي للبرلمان، بهدف دعم مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة بقيادة عبد الفتاح السيسي.

وأكد “مجاهد”، خلال كلمته في الجلسة العامة لـمجلس النواب المصري لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2024/2025، أن الأرقام الواردة في تقرير لجنة الخطة والموازنة تعكس جهدًا واضحًا في إدارة المالية العامة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

رئيس "شباب النواب": إجمالي استخدامات الموازنة بلغ نحو 5.7 تريليون جنيه

أشار إلى أن إجمالي استخدامات الموازنة بلغ نحو 5.7 تريليون جنيه، مقابل إيرادات ومتحصلات تقدر بنحو 2.8 تريليون جنيه، فيما سجلت المصروفات نحو 4 تريليونات جنيه، منها ما يقرب من 1.9 تريليون جنيه فوائد للدين، وهو ما يعكس حجم الضغوط التي تتحملها الدولة.

وأضاف أن الإيرادات الضريبية بلغت نحو 2.1 تريليون جنيه، وهو مؤشر إيجابي على كفاءة التحصيل، لافتًا إلى إجراء تعديلات على الموازنة خلال العام المالي بنحو 194 مليار جنيه، بما يعكس مرونة في التعامل مع المتغيرات، مع ضرورة تعزيز دقة التقديرات مستقبلًا.

وشدد على أهمية الاستمرار في ضبط الإنفاق العام وتعظيم الإيرادات، والعمل على خفض أعباء الدين، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي.

وفيما يخص قطاع الشباب والرياضة، أكد “مجاهد” أن الاستثمار في الشباب يمثل استثمارًا في مستقبل الدولة، ويجب أن يظل ضمن أولوياتها.

وأكد على دعمه الكامل لجهود الدولة المصرية، مع استمرار مجلس النواب في أداء دوره الرقابي لتحقيق الاستخدام الأمثل للمال العام، وصولًا إلى التنمية الاقتصادية المنشودة، معلنًا موافقته على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025.