ضبط 5 مواطنين أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منزل في سوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج بإشراف اللواء حسن محمود، اليوم الأحد، 5 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار في منزل بمركز طما.

وتلقى العميد أحمد شمندي، مأمور مركز شرطة طما إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار دائرة المركز.

تبين قيام "أيمن. م" 43 عاما عامل بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله، وجرى ضبطه وشقيقه "عبدالعزيز" 35 عامًا موظف، و"يسري. ع" 45 عامًا مدرس، "محمد. خ" 25 عاما عامل، "ياسر. أ" 32 عاما عامل ويقيمون بناحية الشوكا دائرة المركز.

وتبين من المعاينة وجود حفرة بقطر 3 أمتار وعمق 10 أمتار، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بالحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.