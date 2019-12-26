وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

القاهرة- (أ ش أ):

هنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم الخميس للمقر البابوي بالعباسية والوفد المرافق له، وكان في استقبالهم قداسة البابا تواضروس الثاني وعدد من أحبار الكنيسة.

وضم الوفد، الشيخ الدكتور جابر طايع وكيل أول وزارة الأوقاف، والشيخ الدكتور صبري ياسين وكيل أول وزارة الأوقاف، والشيخ الدكتور هشام عبد العزيز أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والشيخ الدكتور أيمن أبو عميره وكيل الوزارة لشؤون الدعوة، والشيخ الدكتور خالد صلاح مدير عام الإرشاد والأستاذ عبد الأحد يوسف مدير عام العلاقات العامة.

وكان شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب ومفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام قدما التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، صباح اليوم، على رأس وفد رفيع من قيادات الأزهر ودار الإفتاء.

ومن المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني صلاة قداس عيد الميلاد المجيد مساء يوم 6 يناير المقبل بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كبار رجال الدولة والدبلوماسيين والشخصيات العامة وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.