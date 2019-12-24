حمادة هلال يحتفل بالكريسماس مع ركاب مطار القاهرة الدولي

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كتب- محمد عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء، الفنان حمادة هلال متوجها إلى باريس، على رحلة مصر للطيران، حيث احتفل باعياد الكريسماس مع الركاب بالمطار أثناء سفره.

حرصت العلاقات العامة بالشركة، على الإشراف على إنهاء إجراءات سفر الفنان حمادة هلال، كما شاركهم احتفالات بأعياد الكريسماس داخل مطار القاهرة الدولي، وتم التقاط صورا تذكارية له قبل سفره داخل استراحة مبنى الركاب 3 بالمطار.

كما احتفلت شركة مصر للطيران، احتفالات مع المسافرين على الرحلات وداخل صالات السفر والوصول والاستراحات بالمطار بأعياد الكريسماس، ودفعت الشركة بفرق من العلاقات العامة داخل صالات السفر والوصول بالمطار، للاحتفال مع المسافرين وتوزيع الهدايا التذكارية والتقاط الصور.

تشهد المطارات بصفة عامة ومطار القاهرة خاصة، استعدادات مكثفة لاستقبال أعيال الكريسماس ورأس السنة، تم تزيين مباني الركاب داخل صالات السفر والوصول بأشجار الكريسماس، وتوفير عارفين بيانو للمرة الأولى داخل الصالات.​