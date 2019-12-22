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"مستقبل وطن" ردًا على رئيس البرلمان: نعترض على عوار مشروع المحليات

10:43 م الأحد 22 ديسمبر 2019
"مستقبل وطن" ردًا على رئيس البرلمان: نعترض على عوار مشروع المحليات

المهندس أشرف رشاد الشريف

كتبت- ميرا إبراهيم:

علق المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، على تصريحات الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، في إحدى الصحف، التي قال فيها إن الحزب يعرقل مشروع قانون المجالس المحلية.

وقال الشريف: "الحزب يؤكد أنه اعترض على القانون المعيب، المليء بالعوار الدستوري، والأخطاء القانونية، ولا يعترض على فكرة القانون في حد ذاته"، مؤكدًا حق النواب في إبداء الرأي بشكل ديمقراطي، ورفض كل ما يعتقدون أنه ليس في مصلحة المواطن، وأن القانون والدستور ليسا حكرًا على رئيس المجلس ليفسرهما كيفما يشاء، بحسب ما قال.

وأبدى رئيس حزب مستقبل وطن، في بيان رسمي، اندهاشه من استخدام رئيس المجلس بعض المصطلحات التي لا تتناسب مع مصر الحديثة، مثل الدولة العميقة وغيرها.

وأكد أن الحزب يرفض استخدام رئيس المجلس كلمة "أنصاف القانونيين" بشكل مستمر في حواراته الصحفية، موضحًا: "نواب الشعب حصلوا على ثقة شعبهم في التعبير عنهم، ولهم كافة الحريات، التي كفلها الدستور في إبداء أرائهم".

أشرف رشاد مستقبل وطن قانون المحليات

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