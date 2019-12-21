بالصور- وزير النقل يتابع انتظام خطوط السكك الحديدية بمحطة مصر

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية بمحطة مصر للسكك الحديدية، لمتابعة انتظام العمل بالمحطة والاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة وعلى تقديم كافة التسهيلات للركاب خلال سفرهم عبر قطارات وخطوط الهيئة.

بدأت الجولة بتفقد الساحة الخارجية للمحطة، ثم الصالة الرئيسية وأرصفة الوجهين البحري والقبلي وشبابيك التذاكر، حيث اطمئن على انتظام جداول التشغيل، مشيرًا إلى ضرورة اتباع كافة أساليب السلامة والأمان في كافة مراحل التشغيل سواء في عدم خروج أي قطار من الورش إلى بعد التأكد من جاهزيته الفنية والتنسيق الدائم مع شرطة النقل والمواصلات لتأمين سلامة الركاب وبالتواجد الدائم للكمسارية على أبواب المحطات لضمان حصول الراكب على التذاكر وضرورة زيادة عدد الكراسي المتحركة الخاصة بكبار السن لتشكل مع عربات الجولف كار التي يتم تشغيلها بالمحطة خدمة جيدة لكبار السن.

كما التقى وزير النقل، خلال جولته بعدد من الركاب حيث استمع إلى مقترحاتهم واستفساراتهم، الذين أشادوا بالتقدم الكبير في انتظام المواعيد ومستوى نظافة المحطات والقطارات وبالأثر الايجابي لدخول عربات تم تطويرها مؤخرًا الخدمة على بعض الخطوط، مشيدين بتدعيم وزارة النقل لهيئة السكك الحديدية بجرارات وعربات جديدة سيكون لها أثر إيجابي كبير على مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وقبل أن يستقل الوزير قطار 980 المتجه من القاهرة إلى المنيا، توجه إلى جرار القطار وهو أحد الجرارات الجديدة التي وصلت مؤخرًا لميناء الإسكندرية ضمن صفقة تصنيع وتوريد 110 قطارات جديدة من "جنرال إليكتريك" الأمريكية.

وأكد وزير النقل أهمية هذه الصفقة في تدعيم قوة الجر بالسكة الحديد، مشيرًا إلى أنها مزودة بأحدث أنواع التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في هذا المجال، وفي القطار اطمئن على مستوى الخدمة المقدمة وعلى نظافة القطار.​