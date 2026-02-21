مدحت شلبي يقترح بيع 51% من الأندية المصرية.. ما التفاصيل؟

تحدث الإعلامي مدحت شلبي عن رؤيته لفكرة طرح الأندية المصرية في البورصة، مؤكدًا أن دخول أي نادٍ إلى سوق الأسهم يتطلب وجود عائد استثماري واضح للمساهمين.

وأوضح شلبي، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج حبر سري أن المستثمر لن يُقبل على شراء أسهم في نادٍ لا يضمن تحقيق أرباح، مشيرًا إلى أن الناديين القادرين فعليًا على جذب استثمارات حقيقية هما النادي الأهلي ونادي الزمالك، نظرًا لقاعدتهما الجماهيرية الواسعة داخل مصر وخارجها.

وأشار إلى أن أندية مثل الاتحاد السكندري والإسماعيلي والمصري البورسعيدي تتمتع بجماهيرية كبيرة، لكنها تظل محصورة في نطاق محافظاتها، بخلاف الأهلي والزمالك اللذين يمتدان جماهيريًا على مستوى الوطن العربي.

كما شدد على تراجع عدد الأندية الجماهيرية في الدوري مقارنة بأندية الشركات والاستثمار، موضحًا أن غياب الجماهيرية يؤثر على نسب المشاهدة والاهتمام بالمباريات، خاصة حين يخلو اللقاء من أحد الأندية ذات القاعدة الجماهيرية الكبيرة.

واقترح شلبي فتح الباب أمام المستثمرين لشراء نسبة 51% من الأندية المصرية، أو دمج أندية الشركات مع أندية شعبية، بما يضمن دعمًا ماليًا حقيقيًا يعيد التوازن للمسابقة، مشيرًا إلى أن الكرة المصرية كانت تمتلك في السابق أندية جماهيرية كبيرة مثل المنصورة وسوهاج والأولمبي وأسوان، وكانت مبارياتها تمثل احتفالية جماهيرية واسعة.