مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

المصرية للاتصالات

0 0
21:30

إنبي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

1 0
22:00

نيوكاسل

الدوري الإسباني

أوساسونا

2 1
19:30

ريال مدريد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

0 1
22:00

اسبانيول

جميع المباريات

إعلان

مدحت شلبي يقترح بيع 51% من الأندية المصرية.. ما التفاصيل؟

كتب : مصراوي

08:53 م 21/02/2026

الإعلامي مدحت شلبي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث الإعلامي مدحت شلبي عن رؤيته لفكرة طرح الأندية المصرية في البورصة، مؤكدًا أن دخول أي نادٍ إلى سوق الأسهم يتطلب وجود عائد استثماري واضح للمساهمين.

وأوضح شلبي، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج حبر سري أن المستثمر لن يُقبل على شراء أسهم في نادٍ لا يضمن تحقيق أرباح، مشيرًا إلى أن الناديين القادرين فعليًا على جذب استثمارات حقيقية هما النادي الأهلي ونادي الزمالك، نظرًا لقاعدتهما الجماهيرية الواسعة داخل مصر وخارجها.

وأشار إلى أن أندية مثل الاتحاد السكندري والإسماعيلي والمصري البورسعيدي تتمتع بجماهيرية كبيرة، لكنها تظل محصورة في نطاق محافظاتها، بخلاف الأهلي والزمالك اللذين يمتدان جماهيريًا على مستوى الوطن العربي.

كما شدد على تراجع عدد الأندية الجماهيرية في الدوري مقارنة بأندية الشركات والاستثمار، موضحًا أن غياب الجماهيرية يؤثر على نسب المشاهدة والاهتمام بالمباريات، خاصة حين يخلو اللقاء من أحد الأندية ذات القاعدة الجماهيرية الكبيرة.

واقترح شلبي فتح الباب أمام المستثمرين لشراء نسبة 51% من الأندية المصرية، أو دمج أندية الشركات مع أندية شعبية، بما يضمن دعمًا ماليًا حقيقيًا يعيد التوازن للمسابقة، مشيرًا إلى أن الكرة المصرية كانت تمتلك في السابق أندية جماهيرية كبيرة مثل المنصورة وسوهاج والأولمبي وأسوان، وكانت مبارياتها تمثل احتفالية جماهيرية واسعة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مدحت شلبي تصريحات مدحت شلبي الأهلي الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"منفصلين من سنة".. ماذا قال والدا الطفلة "قمر" في واقعة مقتلها بالمنيب؟
حوادث وقضايا

"منفصلين من سنة".. ماذا قال والدا الطفلة "قمر" في واقعة مقتلها بالمنيب؟
"صدمة للجماهير".. مصدر يكشف مصير الشحات وكوكا مع الأهلي
رياضة محلية

"صدمة للجماهير".. مصدر يكشف مصير الشحات وكوكا مع الأهلي
"بيعشقوا اللمة".. 3 أبراج تحب السهر خلال رمضان
رمضان ستايل

"بيعشقوا اللمة".. 3 أبراج تحب السهر خلال رمضان
الإمارات تعلن صد هجوم سيبراني "إرهابي" استهدف قطاعاتها الحيوية
شئون عربية و دولية

الإمارات تعلن صد هجوم سيبراني "إرهابي" استهدف قطاعاتها الحيوية
الداخلية تكشف كواليس فيديو "فتاة ميت غمر" المثير للجدل
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف كواليس فيديو "فتاة ميت غمر" المثير للجدل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السعودية عن تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل: مستهترة ومتطرفة
قفزة جنونية في سعر الذهب اليوم والجرام يرتفع 200 جنيه.. ما الأسباب؟