حدث في 8 ساعات| الإعلان عن شقق إسكان اجتماعي.. وانطلاق ثاني اجتماعات سد النهضة

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت البلاد في الـ8 ساعات الأخير، من اليوم الاثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، انطلاق الاجتماع الثاني على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث (مصر، السودان، إثيوبيا) في القاهرة، وتفاصيل الإعلان عن شقق إسكان اجتماعي بمشاركة الشركات.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية على النحو الآتي: