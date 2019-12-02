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حدث في 8 ساعات| الإعلان عن شقق إسكان اجتماعي.. وانطلاق ثاني اجتماعات سد النهضة

05:55 م الإثنين 02 ديسمبر 2019
حدث في 8 ساعات| الإعلان عن شقق إسكان اجتماعي.. وانطلاق ثاني اجتماعات سد النهضة

حدث في 8 ساعات

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت البلاد في الـ8 ساعات الأخير، من اليوم الاثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، انطلاق الاجتماع الثاني على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث (مصر، السودان، إثيوبيا) في القاهرة، وتفاصيل الإعلان عن شقق إسكان اجتماعي بمشاركة الشركات.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية على النحو الآتي:

شقق الإسكان الاجتماعي سد النهضة إثيوبيا صندوق الإسكان الاجتماعي علي مصيلحي محمود شاهين الطقس على المصيلحى

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