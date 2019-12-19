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"عجلة البوجي".. السكة الحديد تكشف تفاصيل خروج قطار طنطا عن القضبان

08:15 م الخميس 19 ديسمبر 2019
"عجلة البوجي".. السكة الحديد تكشف تفاصيل خروج قطار طنطا عن القضبان

خروج جرار قطار "طنطا- الزقازيق" عن القضبان

كتب- أسامة علي:

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن تأخير قطارات طنطا / الزقازيق، في المسافة بين طنطا والسنطة نتيجة سقوط عجلة البوجي.

وقالت الهيئة، في بيان الخميس، إنه أثناء دخول القطار رصيف محطة السنطة وبدون أية ملاحظات بعربات القطار، سقطت العجلة من البوجي الأمامي لجرار قطار رقم ٢٤٠ ركاب الزقازيق / طنطا.

ولفتت إلى أنه على الفور تم استخدام معدات الرفع لرفع عجلة الجرار مع استخدام المسارات البديلة لمسير القطارات في المسافة بين محطتي زفتى وطنطا، وعادت الحركة لطبيعتها.

خروج قطار السكة الحديد قطار طنطا

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