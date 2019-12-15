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بالصور- وزير الرياضة يلتقي أبطال مصر المشاركين في منتدى شباب العالم

07:54 م الأحد 15 ديسمبر 2019
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كتب- محمد سامي:

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، بمجموعة من الرياضيين واللاعبين المشاركين في منتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة 14-17 ديسمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وعرض اللقاء رؤية وزارة الشباب والرياضة، في دعم ومساندة لاعبي المنتخبات بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، لتنفيذ الخطط التدريبية المعدة للاعبين استعدادًا لمختلف البطولات الرياضية المقرر مشاركتهم بها.

كما تطرق اللقاء إلى دور الرياضيين وأبطال مصر في مختلف الألعاب داخل المجتمع باعتبارهم قدوة يحتذى بها، فضلاً عن تمثيلهم المشرف لمصر في مختلف المحافل الدولية.​

منتدى شباب العالم أشرف صبحي وزارة الشباب والرياضة السيسي

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