​اليوم.. عصام شرف يفتتح معرض الفن التشكيلي بأتيليه القاهرة

كتب- محمد عاطف:

يفتتح الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق، اليوم الأحد، معرضًا للفن التشكيلي بأتيليه القاهرة تنظمه مؤسسة "سلوى علوان" للثقافة والفنون والتنمية ويستمر 5 أيام.

ويضم المعرض أعمالًا فنية لأكثر من 30 فنانًا يعرضون 60 لوحة متنوعة من سيراميك ورصاص وزيت وفحم وغيرها، وتعرض اللوحات تجارب شبابية من طلاب المرحلة الثانوية والخريجين الجدد، كما يشارك طالب بالصف الخامس الابتدائي بست لوحات لتكن تجربة شبابية تنتظر جمهورها ودعم الفنانين والمشاهدين لها.

الفنانون الشباب المشاركون في المعرض هم: أميرة عثمان، أحمد صبري، إسلام أحمد، إبراهيم محمد، آلاء محمد، أيه الصبان، آيه علي، إيناس الشريف، خلود أحمد، روان حمدي، رنا خالد، رنا نادر، سارة صلاح، سارة سيد، شمس عبد التواب، صالحة علي، علي عزت، عبد الرحمن عفيفي، فاطمة علاء، فارس عادل، كريم أحمد، محمود عبد الحميد، محمود محمد، مارك جمال، محمد أبولبدة، محمود أشرف، محمد صبحي، محمد الديب، مريم مدحت، محمود بسطامي، ميرا ماجد، نهلة علي.​