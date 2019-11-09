مذكرة تفاهم بين "الإنتاج الحربي" و"مياسك" الكويتية في تكنولوجيا المدن الذكية

كتب- محمد سامي:

شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة "مياسك" للمدن الذكية والتجارة العامة الكويتية، وذلك بديوان عام الوزارة.

وبحسب بيان صحفي، يأتي توقيع مذكرة التفاهم بغرض وضع إطار لتطوير المشروعات المشتركة المزمع تنفيذها بالتعاون بين الجانبين في مجال نقل تكنولوجيا تصنيع أنظمة المدن الذكية، وكذا تحديد نطاق العمل ووضع الشروط والأحكام التي بموجبها يتعاون الطرفان لتنفيذ عدد من المشروعات المشتركة مثل (إنشاء محطة التنقل الذكي متعدد الوسائط، إنشاء مركز الخدمات اللوجستية الذكية، إنشاء قرية للرياضة الإلكترونية الذكية، .. وغيرها)، والتي تسهم في تلبية المتطلبات التكنولوجية للمدن الذكية المزمع إنشاؤها في مصر خلال الفترة المقبلة.

وتعد هذه المذكرة استكمالاً للتعاون المشترك بين "الإنتاج الحربي" و"مياسك" الكويتية والذي بدأت أولى خطواته بتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين خلال الشهر الماضي في مجال التعاون المشترك لتصنيع أنظمة (المدن الذكية الآمنة وقطاعاتها من الجيل الخامس، التحول الرقمي والسلامة والأمن، البنية التحتية، التصنيع الذكي، ... )، وذلك في ضوء التغيير الإيجابي الذي يشهده مناخ الاستثمار بمصر في الفترة الحالية وارتفاع معدل التنمية، والنموالإقتصادي، والاستقرار الأمني والتحول إلى المجتمع الرقمي، وكذا توفير بنية تحتية وشبكة طرق وكبارى ممتدة على مستوى الجمهورية وإنشاء المدن الجديدة، والإصلاحات الاقتصادية التي يشهدها المجتمع المصري.

تم التأكيد على أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار الخطة الطموحة للدولة المصرية لتطوير مدنها بإقامة المدن الذكية التي تحقق زيادة في استثمار رأس المال البشري والبنية التحتية، والتي تعتمد على التنمية الاقتصادية المستدامة والإدارة الحكيمة للموارد الطبيعية لتحسين المستوى المعيشي للمواطن.

من جانبه أكد الشيخ عبد المحسن البابطين رئيس مجلس إدارة شركة "مياسك" للمدن الذكية والتجارة العامة الكويتية أهمية أن يتم التخطيط للمدن الذكية باعتبارها عملية تحول حيوية نحو المستقبل بالاعتماد على التوظيف الجيد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة، موضحاً أن هناك عدد من العناصر التي تُشكل المدن الذكية مثل البناء والتنقل والبنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة، وأن إمكانيات "مياسك" في مجال تكنولوجيا المدن الذكية والحلول الأمنية المتطورة وكذا ما يتوفر بشركات الإنتاج الحربي من إمكانيات ومقومات تكنولوجية وفنية وبشرية كبيرة تعكس وجود مؤشرات واعدة لتحقيق تعاون ثنائي مثمر في مجال نقل تكنولوجيا تصنيع أنظمة المدن الذكية لشركات الإنتاج الحربي.

وأشاد "البابطين"، باعتزام الحكومة المصرية إنشاء عدد من المدن الجديدة الذكية، مضيفاً أن التوجه لمشروعات المدن الذكية أمر حيوي بالنسبة لمصر خاصةً في ظل خطتها للتحول إلى المجتمع الرقمي، حيث تساهم هذه التكنولوجيا في أن تصبح المدن أكثر اتصالاً وترابطًا، كما تسمح المدن الذكية باستخدام الموارد الاقتصادية والبيئية بشكل أكثر كفاءة بهدف توفير استهلاك الطاقة اعتمادًا على البيانات الضخمة المتوفرة بقاعدة البيانات.

وأشار "البابطين" إلى أن التعاون بين "مياسك" ووزارة الإنتاج الحربي سيقوم على نقل التكنولوجيا الخاصة بأنظمة المدن الذكية داخل شركات ووحدات الإنتاج الحربي العاملة في هذا المجال، بما يساهم في زيادة القيمة المضافة وتحقيق المصلحة المشتركة للطرفين، وسيتم عقد اجتماعات دورية بين مسئولي الطرفين لمتابعة الموقف التنفيذي للتعاون المشترك لضمان تحقيق أهدافه بكفاءة.

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