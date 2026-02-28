

قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن نسب الإجازات بدون أجر للعمل خارج القطاع أو خارج البلاد بين المهندسين في بعض شركات الكهرباء تجاوزت 50%، مشيرًا إلى أن نحو 56% من المهندسين بشركات إنتاج الكهرباء في إجازات للعمل خارج القطاع، بالإضافة إلى 54% من العاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء في إجازات للعمل خارج البلاد.

وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن هذه الأرقام تمثل تحديًا حقيقيًا أمام خطط التطوير والتحديث التي يشهدها القطاع، خاصة في ظل التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتدعيم الشبكة القومية الموحدة.

وأكد أن الوزارة تتابع الموقف بشكل دقيق، لافتًا إلى أنه تم إعداد خطة متكاملة لسد الفجوة في الكوادر الفنية والهندسية، من خلال إعادة توزيع العمالة، وتكثيف برامج التدريب، والاستعانة بخبرات شابة، إلى جانب مراجعة منظومة الحوافز بما يضمن الحفاظ على الكفاءات.

وأوضح أن الدولة استثمرت مليارات الجنيهات في تطوير البنية التحتية الكهربائية، وهو ما يتطلب الحفاظ على العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لاستدامة الأداء، مشددًا على أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع آليات تضمن تحقيق التوازن بين حق العامل في تحسين دخله، واحتياجات المرفق الحيوي الذي يخدم ملايين المواطنين.

وأكد الوزير على أن استقرار واستدامة الشبكة القومية للكهرباء أولوية قصوى، وأن الوزارة لن تسمح بوجود أي تأثير سلبي على جودة الخدمة أو كفاءة التشغيل.

اقرأ أيضاً:

الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة





لمناقشة التشريعات والاتفاقيات الدولية.. "البرلمان" يستأنف جلساته العامة الأحد المقبل



إبراهيم عيسى: الفصل بين الدين والسياسة أساس حل الصراع العربي الإسرائيلي



