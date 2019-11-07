رئيس الوزراء يصل حفل مؤتمر المصريات بالقلعة- صور

كتب- محمد عاطف:

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى قلعة صلاح الدين الأيوبي، لحضور الحفل المقام على هامش الدورة الثانية عشرة لمؤتمر المصريات الدولي الذي يشارك به حوالي 600 باحث من مختلف دول العالم.

واستقبل رئيس الوزراء، الدكتور خالد العناني وزير الآثار، وقام مدبولي بمصافحة عدد من سفراء دول العالم الموجودين بالحفل.

ويُشارك في الُملتقى العلمي الأبرز في العالم في هذا المجال، ما يقرُب من 600 عالم وأستاذ ودارس ومحب لعلم المصريات من مصر ومن أكثر من 30 دولة، يُشاركون بـ375 ورقة بحثية من بينهم ما يقرب من 100 طالب مصري وأجنبي. التقيا وتجمَّعنا من كل دول العالم لغاية واحدة وهدف واحد وهو علم المصريات، لكشف ونهل المزيد من بحر أسرار أعظم وأقدم حضارات الدنيا، من خلال مناقشة محاور هامة من تاريخ مصر القديم، الطرق الحديثة المستخدمة فى أعمال الحفائر الأثرية، الأسس العلمية لإدارة المواقع الأثرية والترميم وعلوم الآثار والتكنولوجيا، المتاحف، إضافة إلى الفن والعمارة، واللغة والأدب، والمعتقدات الدينية، والحياة الاجتماعية فى مصر القديمة.