وزيرة الثقافة تنعي هيثم أحمد زكي: "لم يهمله القدر لاستكمال مشواره"

كتب - محمد عاطف:

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، الذى توفي مساء الأربعاء، عن عمر يناهز 35 عامًا.

وقالت "عبدالدايم" في بيان اليوم، إن القدر لم يمهل "هيثم" لاستكمال مشواره الفني الذي بدأه بنجاح، مشيرة إلى أن فن الدراما المصرية فقد أحد أبنائه الواعدين.

يشار إلى أن هيثم أحمد زكي، هو نجل الفنان أحمد زكي والفنانة هالة فؤاد، ولد في 4 أبريل 1984، وبدأ مشواره الفني عام 2006 عندما أدى ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم.

قام ببطولة فيلم "البلياتشو"، لكنه توقف عن العمل الفني 3 سنوات قبل أن يعود عام 2010 من خلال مسلسل "الجماعة"، ليشارك بعدها في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية منها مسلسل "دوران شبرا" الذي حصد بعده جائزة أفضل ممثل شاب في مصر، كما شارك العام الماضى 2018 فى بطولة مسلسل "كلبش 2".