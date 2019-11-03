2000 جنيه للمتر سنويًا.. ننشر الرسوم الجديدة على العائمات بالأقصر وأسوان

كتب- محمد نصار:

أصدر الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، القرار الوزاري رقم 357 لسنة 2019، بشأن تحديد فئات الرسوم مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف (منافع نهر النيل وفروعه)، الصادرة بالقرار رقم 294 لسنة 2018.

وتضمنت المادة الأولى من القرار الوزاري تعديل البند الرابع من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 294 لسنة 2018 (شغل المنافع بغرض الرسو واستغلال المياه للعائمات السياحية)، لتصبح على النحو التالي "يُصرح للوحدات السياحية بالرسو صفًا واحدًا فقط موازي للمجرى على أن لا يتجاوز رسو الوحدات طول المرسى المخصص، ويسمح بالتراكي حتى 4 صفوف بنطاق محافظتي الأقصر وأسوان، وفي حالة تجاوز عدد الصفوف المصرح بها يتم المحاسبة بفئات الرسوم المخالفة".

داخل نطاق محافظتي الأقصر وأسوان "خارج أو داخل الكردون"

يتم المحاسبة على أساس 2000 جنيه سنويًا للمتر الطولي من المرسى على أن يُسمح بوقوف العائمات المملوكة للشركة صاحبة المرسى أو المساهمين بنفس نسبة مساهمتهم صف أول فقط بطول لا يتجاوز طول المرسى.

ويتم محاسبة العائمات التي ترسو بعد الصف الأول بفئة رسوم الرسو المؤقت وعلى ألا يتجاوز عدد الصفوف التراكي 4 صفوف فقط.