"البيئة" تتلقى دعوة لتأكيد مشاركة مصر في مؤتمر المناخ بمدريد

كتب- محمد نصار:

تلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، دعوة من رامون جيل كاسارس، السفير الإسباني بمصر، لتأكيد مشاركة مصر في مؤتمر الأطراف لاتفاقية التغيرات المناخية COP 25 والمنعقد خلال الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر القادم بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وأكدت فؤاد، خلال اللقاء اليوم الخميس، حرص مصر على المشاركة والعمل على إنجاح المؤتمر الذي يعد خطوة هامة لصالح جميع الأطراف وفرصة حقيقية للتواصل للخروج بنتائج حقيقية على أرض الواقع بما يحقق مصلحة الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.

وأوضح السفير الإسباني، أهمية مشاركة مصر في هذا المؤتمر في ظل الدور الحيوي تلعبه في مسار مفاوضات تغير المناخ خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وأكد أن قضية تغير المناخ أصبحت ملحة للعالم كله ونهدف لرفع الوعي بالقضية وتقبل المواطنين حول العالم لها والتفاعل معها، مشيرًا إلى أن فعاليات المؤتمر ستضم لقاءات بالمجتمع المدني لدفعهم للعمل على محور رفع الوعي.