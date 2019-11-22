محافظ بورسعيد ووزيرة الثقافة يستعدان لإطلاق مؤتمر "أدباء مصر"

كتب- محمد عاطف:

تستعد محافظة بورسعيد لاستضافة مؤتمر أدباء مصر في دورته الرابعة والثلاثين، الذي يُعقد تحت رعاية وزيرة الثقافة، والمحافظ اللواء عادل الغضبان، في الفترة من الاثنين 9 ديسمبر حتى الخميس 12 ديسمبر 2019.

وبحسب جدول فعاليات المؤتمر، تفتتح وزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد أعمال الدورة الرابعة والثلاثين مساء التاسع من ديسمبر، في مسرح المركز الثقافي بالمحافظة، الذي يستضيف الجلسات البحثية والموائد المستديرة، بينما تتوزع باقي فعاليات المؤتمر على عدد من الميادين والحدائق العامة والمدارس، إضافة إلى كليتي الآداب والتربية والمعهد العالي للخدمة الاجتماعية في محافظة بورسعيد.

وأنجزت الأمانة العامة للمؤتمر وهيئة قصور الثقافة عددًا من الكتب، منها كتاب عن الحركة الأدبية والإبداعية وتاريخ المقاومة والأدب الشعبي في بورسعيد، ووفر المحافظ اللواء عادل الغضبان التسهيلات اللوجستية والتجهيزات اللازمة في قاعات الجلسات والندوات فضلًا عن تجهيز الحدائق والميادين لاستضافة الفعاليات، وأعدت الإدارة المركزية للشؤون الثقافية برنامجًا فنيًا تنفذه فرق الهيئة طوال أيام المؤتمر، إضافة إلى حفل الافتتاح الذي ينسقه المخرج هشام عطوة، ويتضمن أوبريت عن المؤتمر والعيد القومي لبورسعيد الذي يحل في الثالث والعشرين من ديسمبر.

وفي إطار الاستعدادات النهائية للمؤتمر، نظمت الهيئة العاصمة لقصور الثقافة زيارة إلى محافظة بورسعيد، ضمت الفنان هاني كمال رئيس الإدارة المركزية للشؤون الثقافية، والشاعر حازم حسين الأمين العام للمؤتمر، وعددًا من كوادر الأمانة وقيادات الهيئة، بمشاركة الفنان محمد الدسوقي المستشار الثقافي لمحافظ بورسعيد، لتفقد أماكن الإقامة والفعاليات وخريطة الأنشطة الثقافية والفنية المخطط تنفيذها خلال فترة المؤتمر كبداية لإطلاق موسم "بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية".​