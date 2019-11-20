الأرصاد تعلن موعد فصل الشتاء.. وسقوط أمطار على هذه المنطقة اليوم

كتب- يوسف عفيفي:

كشف محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض سلاسل جبال البحر الأحمر وبالتحديد منطقة حلايب وشلاتين لفرص سقوط أمطار متوسطة اليوم الأربعاء.

وأوضح شاهين لمصراوي، أن طقس الأربعاء، يتسم باستقرار الأحوال الجوية ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية على أغلب الأنحاء، ما عدا المنطقة المذكورة أعلاه، حيث تقل كميات السحب على أغلب أنحاء الجهورية.

وأشار إلى استقرار الأحوال الجوية في مدينة شرم الشيخ خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا عدم تعرضها لفرص سقوط أمطار أو تقلبات جوية، متابعًا: "شرم الشيخ من أجمل المدن ومحافظات الجمهورية استقرارا في الأحوال الجوية بصفة عامة على مدار العام باستثناء بعض التقلبات الجوية".

وعن موعد بدء فصل الشتاء، قال شاهين، إن فصل الشتاء سيبدأ يوم 23 ديسمبر المقبل، وستعلن الهيئة قبلها بأيام قليلة عن التفاصيل الخاصة به للمواطنين، وسنحدد الكتل الهوائية التي ستؤثر على البلاد وهل سيكون الشتاء داخل بقوة ولا بطبيعتة العادية.

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