"تمويل الزواج وعودة الجماهير".. تعرف على أجندة "شباب البرلمان" بالانعقاد الأخير

كتبت ميرا إبراهيم:

استعرضت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأثنين برئاسة النائب أشرف رشاد خطة عملها خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس.

وحددت اللجنة بالنسبة للمحور التشريعي استئناف مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، مشروع قانون مقدم من محمد فرج عامر وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن إنشاء "المجلس الوطنى للشباب".

كما تناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطا سليم وأكثر من عشر أعضاء المجلس بشأن "إنشاء صندوق تمويل زواج الشباب" ومشروع قانون مقدم من النائب ثروت سويلم وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وومناقشة مشروعات قوانين الموازنة العامة للمجلس القومى للرياضة والمجلس القومى للشباب وهيئة استاد القاهرة والأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب للعام المالى 2020 / 2021 إضافة إلى الخطة الاستثمارية لوزارة الشباب والرياضة.

وبالنسبة للمحور الرقابي، قالت اللجنة إنها ستواصل مناقشة جميع طلبات الإحاطة والأسئلة والبيانات العاجلة وطلبات المناقشة العامة المحالة إليها، إضافة إلى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية على بعض الهيئات العامة الخدمية فى مجالى الشباب والرياضة، فضلا عن متابعة مدى تنفيذ الحكومة لتوصيات اللجنة فى الموضوعات المختلفة التى ناقشتها خلال الأدوار السابقة، ومدى التزام وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ خطتها الاستثمارية بما تتضمنه من مشروعات.

وأشارت اللجنة إلى أنها ستتابع الاستعدادت الخاصة بألومبياد طوكيو 2020 لإزالة أي معوقات تواجه المنتخبات الوطنية المشاركة، والاستعدادت المصرية لاستضافة البطولات الرياضية المختلفة، ومنها كأس الأمم الافريقية للمنتخب الألومبي للناشئين وكأس العالم للجمباز.

ولفت اللجنة إلى أنها ستعمل على مجابهة مخاطر الشائعات والأكاذيب المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى والتوعية بتأثيرها السلبي على مؤسسات الدولة، وتحصين الشباب من الانسياق وراءها.

وأكدت اللجنة أنها ستناقش عودة الجماهير إلى الملاعب في ضوء حجز تذاكر المباريات، والمشاكل والمعوقات التي تواجه إعداد وتأهيل الأبطال الرياضين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوعية الشباب بمخاطر الإدمان والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب، فضلا عن تفعيل العقوبات الواردة فى قانون الرياضة والإعلام الرياضي.

وتناقش اللجنة خلال دور الانعقاد استغلال السياحة الرياضية في إقامة بطولات دولية وأزمة تشفير المباريات التي تحرم المواطن البسيط من متعة مشاهدة مباريات كرة القدم، ومشاكل مراكز الشباب في محافظات الصعيد، ومنظومة إعداد النشئ والشباب، ودراسة السلوب الأمثل لتجنب المشحانات الرياضية، فضلا عن زيارات ميدانية تتعلق بالموضوعات المحالة إليها.