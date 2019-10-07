"عربية كارو وأبناء خارج التعليم".. حكايات العائدين إلى بطاقات التموين

كتب- محمد سامي:

"الخمسين جنيه بتاعة الفرد في التموين مش قليلة، إحنا 4 أفراد بناخد 200 جنيه شهريا وبيهم بناخد 10 كيلو سكر و5 زيت وكيلو مكرونة"، هكذا بدأ محمود محمد من قرية بتنده محافظة القليوبية حديثه عن بطاقة التموين الموقوفة منذ شهر مايو الماضي.

ويوضح أنه اكتشف أثناء صرف السلع التموينية لشهر مايو الماضي بأن البدال التمويني يخبره بوقف البطاقة بسبب انطباق محددات الدعم عليه، لأنه كان يمتك سيارة فان 7 راكب موديل 2015، وباعها بعقد مسجل وتنازل عنها في الشهر العقاري وهو أسلوب متبع في عملية البيع والشراء للسيارات لكن مازلت الرخصة تحمل اسمه.

ويضيف محمود، لمصراوي، أنه تقدم بتظلم عبر الموقع الرسمي للتظلمات لكنه لم يستطع الشرح عبر الموقع ما سبق من معلومات وتم رفض تظلمه ووقف صرف السلع التموينية مع استمرار صرف الخبز.

وأشار محمود إلى أنه علم بتصريحات رئيس الجمهورية عن أصحاب البطاقات التموينية الموقوفة وذهب إلى البدال التمويني في اليوم التالي لتصريحات الرئيس فتفاجا بأن البطاقة تعمل وتصرف السلع التموينية بشكل عادي.

ولفت إلى أنه ذهب إلى المكتب التموين وتقدم بتظلم ورقي مرفق به جميع المستندات (عقد البيع وتوثيق الشهر العقاري وجميع الأوراق المطلوبة لعدم وقف البطاقة مجددًا).

كان الرئيس السيسي طمأن المواطنين الأسبوع الماضي، عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، قائلا: "أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبًا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها.. أقول لهم أطمئنوا لأنني أتابع بنفسي هذه الإجراءات (...)". لاحقا أعلنت وزارة التموين عودة 1.8 مليون مواطن إلى بطاقات التموين بعد حذفهم من الدعم.

ثناء محمد 45 عاما من قرية الصنافين مركز منيا القمح محافظة الشرقية تقول: "بطاقتي التموينية فيها 4 أفراد حذفوا منهم 2، والبقال قالي إن عندي سيارة فارهة رغم إن اللي عندي (سيارة كارو) فضلت أعيط وصعبت على البقال فصرف لي الأربع أفراد علشان ظروفي صعبة".

وتابعت لمصراوي: "رحت مكتب التموين قالوا لي اعملي تظلم على النت وأنا معرفتش، لكن بعد كلام الرئيس البطاقة رجعت زي الأول وبقيت أصرف الأربع أفراد كاملين".

تضيف السيدة الأربعينية، أن موظف مكتب التموين ذهب إلى منزلها وأخذ منها بعض الأوراق من أجل تقديم تظلمًا ورقيًا حتى لا يتكرر هذا الأمر مرة أخرى.

أيضا، محمد محمود 65 عاما من قرية كفر الشعاورة محافظة الشرقية يعيش في غرفة واحدة ولا يوجد لديه سوى مصباح كهربائي واحد وتليفزيون، اكتشف أثناء صرفه المقرارت التموينية الشهر قبل الماضي بوقف البطاقة بسبب استهلاك كهرباء مرتفع.

يوضح الرجل الستيني أن نجله تقدم بتظلم بسبب وقف الصرف على موقع التموين لكن لم يُبل وذهب إلى مقر وزارة الإنتاج الحربي بالسلام لتقديم التظلم، متابعا: "أخبروني أن تظلمات عدالة اجتماعية تُقدم عبر الإنترنت فقط وعادت البطاقة بعد تصريحات الرئيس".

ووجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، جميع المديريات ومكاتب التموين بتيسير كل الإجراءات الخاصة بالتظلمات الورقية وأن تكون بالرقم القومي والمستند الدال على صحة بيانات التظلم فقط ﻭأنه بمجرد إرسال المديريات إلى الوزارة يجرى إعادة أي شخص ثبت أحقيته لصرف السلع.

وحسب بيان الثلاثاء الماضي، وجه الوزير باستمرار تنفيذ القرار الوزاري الاستثنائي الخاص باستخراج بطاقات تموينية جديدة لمن ليست له بطاقات من الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا مثل أصحاب الدخل أو المعاش المنخفض والأرامل والمطلقات وأصحاب الأمراض المزمنة ومستفيدي تكافل وكرامة والمعاش الاجتماعىي، وكذلك ضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين الأسرة إلى بطاقة تموين الزوج في إطار التوسع فى منظومة الحماية الاجتماعية لهذه الفئات

سلوى محمود 51 عاما من شبرا الخيمة محافظة القليوبية لديها بطاقة تموين 5 أفراد تصرف سلعًا تموينة بقيمة 225 جنيهًا شهريًا، ذهبت هي الأخرى لصرف مقررات التموين لشهر يونيو الماضي وأخبرها البقال التمويني أن البطاقة موقوفة بسبب مصروفات دراسية مرتفعة وكان يجب التقدم بتظلم بعد رسالة التنبيه التي وصلتها عبر بون صرف الخبز في شهر مايو.

لم تلتفت سلوى إلى تلك الرسالة؛ لأنها لا تحصل على البون من الأساس، وليس لديها أبناء في مراحل الدراسة الأساسية وابنها الأصغر يدرس في إحدى الجامعات الحكومية.

تضيف أنها حاولت التظلم عبر الموقع الإلكتروني لكن لم يستجب السيستم لقبول التظلم، وظلت البطاقة موقوفة لمدة 4 أشهر حتى صدور توجيهات رئيس الجمهورية.