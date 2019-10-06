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عمرو موسى بمناسبة نصر أكتوبر : أداء عسكري عظيم ورصانة إعلامية استثنائية

03:45 م الأحد 06 أكتوبر 2019
عمرو موسى بمناسبة نصر أكتوبر : أداء عسكري عظيم ورصانة إعلامية استثنائية

عمرو موسى

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، ورئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن السادس من أكتوبر يوم نصر وطني ويوم سعادة وفخر لمصر والمصريين والعرب أجمعين.

وتابع في تصريحات صحفية له أن هذا اليوم شهد أداء عسكريًا عظيمًا ساندته سياسة تميزت بالذكاء والدهاء، ودبلوماسية على أعلى مستوى من الاحتراف والمهنية؛ مع رصانة إعلامية استثنائية، شكلت جميعاً موقفاً وطنياً مهيباً استعاد الثقة والهيبة والاحترام لمصر.

وأضاف أن الاحتفال بنصر أكتوبر واجب وطني، ويؤكد الحاجة لمراجعة شاملة لملف الحياة المصرية بهدف تحقيق التنمية المستدامة والتقدم، وهو ما علينا أن ننجح فيه. لا بديل عن ذلك؛ فنصر أكتوبر لا يصح أن يقف وحده!

عمرو موسى جامعة الدول العربية لجنة الخمسين لتعديل الدستور نصر أكتوبر

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