بالصور.. تسليم أول شقق مشروع "جنة" الأحد المُقبل (المواعيد والإجراءات)

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كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ هيئة المجتمعات العمرانية، تسليم أولى الوحدات في مشروع جنة للإسكان الفاخر بمدينة العبور 3 نوفمبر المقبل.

وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إن المرحلة الأولى تشمل تسليم 264 شقة موزعة على 11 عمارة.

وأضاف عمران لـ"مصراوي": "تم تحرير محاضر استلام الوحدات، وهي جاهزة للتسليم للحاجزين على مدار 11 يومًا، وتم التواصل مع بنك التعمير والإسكان، فرع العبور، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإرسال خطابات للحاجزين، وإخطارهم بموعد بدء التسليم".

مواعيد التسليم وأرقام العمارات:

ويتم تسليم وحدات العمارة رقم (1)، يوم 3 نوفمبر، والعمارة رقم (2)، 4 نوفمبر والعمارة رقم (3)، 5 نوفمبر، والعمارة رقم (4)، 6 نوفمبر، والعمارة رقم (5)، 7 نومفبر، والعمارة رقم (6)، 8 نوفمبر.

كما يتم تسليم ووحدات العمارة رقم (7)، 11 نوفمبر ووحدات العمارة رقم (8)، 9 نوفمبر، ووحدات العمارة رقم (9)، 13 نوفمبر، ووحدات العمارة رقم (10)، 14 نوفمبر، ووحدات العمارة رقم (11)، 17 نوفمبر.

ووفقًا لرئيس الجهاز، ينشر "مصراوي" خطوات تمكن الحاجزين من استلام وحداتهم ضمن المشروع، طبقًا للإجراءات التي حددتها هيئة المجتمعات العمرانية وتسري على كل أجهزة المدن، وجاءت كما يلي:

- على الحاجز أن يتوجه إلى بنك التعمير والإسكان بفرع المدينة لسداد جميع المستحقات المالية.

- لابد من إحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المالية المطلوبة.

- يتوجه الفائز بالوحدة إلى مقر جهاز المدينة للحصول على محضر الاستلام.

- لابد من إحضار المستندات المطلوبة عند التوجة للجهاز والتي تشمل:

صورة بطاقة الرقم القومي وقسيمة الزواج.

أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان.

أصل حافظة الشيكات من البنك.

صورة إيصال سداد الوديعة.

صورة إيصال سداد آخر قسط.

- يتم سداد قيمة أعمال الصيانة التقديرية بالجهاز لمدة عام.

- يتم بعد ذلك الحصول على محضر الاستلام من الجهاز، والذهاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة على الطبيعة.

- يتم الرجوع إلى مقر الجهاز لاستكمال التوقيعات مع مندوب وزارة الإسكان ونائب رئيس الجهاز لاعتماد المحضر.