الأرصاد: "إعصار ميديكين خيال علمي.. واللي في مصر منخفض سمّيناه حمادة"

القاهرة- مصراوي:

نفي الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، تعرض مصر لـ"إعصار"، موضحاً أنه من الناحية العلمية الدقيقة تأثرت الإسكندرية والمدن الساحلية والدلتا بمنخفض جوي معتاد ومعروف يؤثر في البلاد في هذا التوقيت، ولكنه تعمق، وامتد هذا العام نتيجة للتغيرات المناخية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع"، مع الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc"، أن الأعاصير تحدث في المنطقة المدارية، ومن المستحيل تعرض البحر المتوسط لإعصار، لأنه مغلق بخلاف المحيطات.

ووصف القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية ما تردد عن "إعصار ميديكين" بالبحر المتوسط وتأثيره بأنه نوع من "الخيال العلمي"، قائلاً: "هذا منخفض جوي عادي ونسميه في الأرصاد (حمادة) والفرق فقط أنه تعمق عن المعتاد".