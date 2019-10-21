عبدالعال يشيد بدور السيسي.. ويقول لـ"النواب": عليكم أن تفخروا بهذا القائد

كتب- أحمد علي:

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع أفريقيا في مكانها اللائق خلال فترة رئاسته للاتحاد الأفريقي.

وقال عبدالعال -في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين- إن الرئيس السيسي سيترأس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة "روسيا–أفريقيا"، التي ستعقد بمدينة سوتشي في 24 أكتوبر الجاري، في إطار مواصلة دوره الهادف لتعزيز فرص التعاون التي تسهم في تنمية القارة الأفريقية.

وأضاف رئيس مجلس النواب: "لكم أن تفخروا بهذا القائد وبهذا الوطن. قبل 5 سنوات لم يكن أحد يتحدث إلينا. والآن الكل يسعى إلينا ونرد التحية بأحسن منها". ​