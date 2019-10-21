الباز: ممر التنمية يضيف 10.5 مليون فدان بالصحراء الغربية

الخشت: مصر وشبابها لن يتقدموا إلا بتغيير طرق التفكير

كتب- محمد قاسم:

قال عالم الفضاء المصري الدكتور فاروق الباز، إن هناك ممرًا للتنمية في الصحراء الغربية لم يستغل بعد، داعيا في الوقت نفسه إعادة التفكير في استغلال الطاقة الشمسية واستخدامها في تطوير الاقتصاد.

وأوضح الباز، خلال لقائه بطلاب جامعة القاهرة اليوم في ندوة بعنوان "تجربتي"، أن ممر التنمية جاء نتيجة لدراسة الصحراء الغربية في عهد الرئيس السادات للعمل على غزو الصحراء واستغلالها، موضحًا أنه تم بالفعل عمل دراسة للصحراء المصرية وخاصة الجزء الغربي، لهطول الأمطار عليها بما سمح بوجود حياة وزراعة بها.

وأضاف أن وجود ممر التنمية يضيف مساحة ١٠.٥ مليون فدان مستوية غرب النيل، في حين أننا نعيش على ٧ ملايين فدان حول النيل.

وأشار إلى ضرورة إعادة التفكير في استغلال الطاقة الشمسية واستخدامها، لتغيير وتطوير الوضع الاقتصادي لمصر بأن تصبح قادرة على بناء نفسها اقتصاديًا.

وتناول الحديث حول التغيرات الطبيعية المتوقعة وعن مايشاع من غرق الدلتا فأكد أن هذه التغيرات متوقعة وقادرون على التعامل معها علميًا وقال أؤكد أن مصر لن تضار.