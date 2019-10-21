"من هنا بدأت وإلى هنا أعود".. كواليس الحلقة الأولى لبرنامج لميس الحديدي.. صور

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- مصطفى الشيمي:

عادت الإعلامية لميس الحديدي إلى الشاشة عبر برنامج "القاهرة الآن" على قناة "العربية الحدث" في تجربة غير مسبوقة، بعد غياب شهور منذ غيابها عن برنامجها "هنا العاصمة" على قناة cbc.

مصراوي، كان في استوديو البرنامج قبل انطلاق الحلقة، وأثناء بثها المباشر من مدينة الإنتاج الإعلامي.

قبل انطلاق الحلقة الأولى للبرنامج في تمام الساعة التاسعة مساء، كان يسود استوديو القناة والكنترول روم، حالة من الترقب والمناقشات المستمرة بين فريق العمل للتحضير للحلقة الأولى ورغبتهم في الظهور بشكل مميز، خاصة أن لميس الحديدي وفريق عملها عاشوا فترة طوارئ على مدار الأيام السابقة حتى يظهر البرنامج بأفضل صورة استمرارًا للتجارب الناجحة التي خاضتها لميس طوال سنوات عملها.

أثناء مناقشة فريق العمل لموضوعات الحلقة حضرت لميس قبل انطلاق البرنامج بـ50 دقيقة، ثم ذهبت إلى غرفة المكياج، وبعدها ذهبت إلى الاستديو وبدأ التجهيز للحلقة بمراجعة الاسكربت قبل بدء البث المباشر.

"فين الإيباد بتاعي"، بهذه الجملة بدأت لميس الحديدي استعداداتها للحلقة، ثم بدأت في مناقشة فريق عملها بالمحاور، ثم بدأ ضبط الكاميرا، والميكروفون مع فريق الإعداد قبل بدء الحلقة بدقائق.

ويعتبر برنامج "القاهرة الآن" الممر لعودة لميس الحديدي إلى مجموعة قنوات العربية، والتي شهدت انطلاقتها الإعلامية كمراسلة اقتصادية للقناة في القاهرة، وقالت في أول كلمة لها بالحلقة الأولى، إنها تعلمت الكثير والكثير من قنوات "العربية" منذ أن كانت تعمل كمراسلة اقتصادية من مصر، قائلة: "من هنا بدأت وتعلمت الكثير وإلى هنا أعود".

وقالت لميس، إن البرنامج يستهدف تقديم تجربة جديدة مختلفة، تحاول من خلالها الاقتراب من شكل البرنامج الجديد، لكي تتيح للمشاهدين التفاعل مع القضايا والمشكلات التي تناقشها.

وأكدت، أن البرنامج يتابع القضايا المصرية عن قرب، وهذا لن يجعلنا نبتعد عن متابعة الوضع الإقليمي.

ويُبث البرنامج على مدار ساعتين من التاسعة حتى الحادية عشرة مساء يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع، وتناقش لميس فى الساعة الأولى كل ما يدور على الساحة من قضايا محلية أو دولية، أما الساعة الثانية تفاعلية من خلال صفحات البرنامج على السوشيال ميديا ويجرى استقبال أسئلة الجمهور وتفاعلهم والرد على أسئلتهم عبر فيسبوك وتويتر وإنستجرام ويوتيوب.

برنامج القاهرة الآن، يمزج بين تقنيات التحليل الصحفي والعمل الإخباري من جهة وبين المنصات التفاعلية التي يستخدمها الشباب في المنطقة على نطاق واسع من جهة أخرى، وتسعى الحديدي لتقديم البث المباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي بطريقة تتجاوز الأطر التقليدية عبر تجربة رقمية غير معهودة على مستوى المنطقة.

ومن المقرر أن تستضيف لميس الحديد في الساعة الثانية من الحلقة الثانية والتي تذاع اليوم في التاسعة مساء، الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر.​