"سأطالب بتكريمك".. عبدالعال يطالب مرتضى بـ"الهدوء" حتى نهاية دور الانعقاد

أحمد علي وميرا إبراهيم

ناشد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، النائب مرتضى منصور، بالتزام الهدوء أثناء الحديث لوسائل الإعلام، قائلا: "عليك البعد عن الدائرة التي توقع في المحظور".

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، على خلفية توجيه مرتضى منصور، الشكر لنواب المجلس، على رفض رفع الحصانة عنه في القضايا التي كانت مرفوعة ضده.

وقال "عبدالعال"، موجهًا حديثه لرئيس نادي الزمالك: "أنت مش مواطن عادي.. أنت عضو مجلس نواب يعني جزء من السلطة".

وأضاف: "في صربيا وأمريكا قالولي هتعملوا ايه في مرتضى منصور؟".

من جهته وعد مرتضى منصور، بالتزام الهدوء أمام الكاميرات وفي التليفزيون في الفترة المقبلة، ليرد رئيس النواب: "لو التزمت الهدوء لحين انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان، سأطالب النواب بتكريمك في المجلس".