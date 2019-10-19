"الأوقاف" تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة

القاهرة - أ ش أ:

أعلنت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة بمساجد الجمهورية التابعة للوزارة بعنوان " هذا هو الاسلام".

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة يأتي في اطار الاعداد للحملة الدولية التي أعلنتها الوزارة بنفس العنوان وتبدأ خلال شهر ربيع الأول المقبل بأكثر من 20 لغة أجنبية ، موضحة أن الاسلام يدعو الى الصلاح والإصلاح والإعمار وإعمار الدنيا ، ويدعو الى الأمن والأمان والإستقرار.

وناشدت جميع الأئمة الإلتزام بنص أو بجوهر موضوع الخطبة على أقل تقدير ، وبضابط الوقت ما بين 15 الى 20 دقيقة كحد أقصى ، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي ، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.