انطلاق مؤتمر بحث قضية سد النهضة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

كتب- محمد عبدالناصر:

انطلق منذ قليل بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، المؤتمرًا الموسع لبحث كافة الجوانب المتعلقة بقضية سد النهضة الإثيوبي بعد تعثر جولة المفاوضات الأخيرة في الخرطوم.

ويشارك في أعمال المؤتمر، نخبة من الخبراء والباحثين في شئون المياه والسدود وفي الجوانب القانونية المرتبطة بعملية التفاوض بين مصر والسودان وأثيوبيا تحت عنوان "سد النهضة: بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومي المصري".

واستهل الدكتور خالد عكاشة، مدير عام المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أعمال المؤتمر بكلمة افتتاحية ثم تنطلق فعاليات المؤتمر، الذي يعد أولى الفعاليات الكبري للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية في هذا الشأن ثم بدأت الجلسة الأولي بعنوان "أزمة سد النهضة: الأبعاد والتداعيات" ويديرها الدكتور محمد مجاهد الزيات المستشار الأكاديمي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، ويتحدث فيها الدكتور محمد نصر علام وزير الموارد المائية والري الأسبق عن "الرؤية المصرية لأزمة سد النهضة وتداعياتها"، ثم يتناول الدكتور هاني رسلان الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية "كيف تفكر إثيوبيا في أزمة سد النهضة"، ويتطرق الدكتور محمد سالمان طايع وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى "التداعيات المستقبلية للموقف الراهن لأزمة سد النهضة"، ويقوم بالتعقيب على المتحدثين في الجلسة الأولى الدكتور حسن أبوطالب عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري.​