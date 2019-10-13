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    السيسي يشاهد مقاطع من فيلم الممر خلال الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسحلة

    12:52 م الأحد 13 أكتوبر 2019
    السيسي يشاهد مقاطع من فيلم الممر خلال الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسحلة

    الرئيس عبد الفتاح السيسي

    كتب- محمد عبدالناصر:

    شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي جزءًا من فيلم الممر، خلال الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسحلة، بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر، اليوم الأحد.

    وتتضمنت الأجزاء المعروضة من فيلم الممر، تدريبات الجنود بعد نكسة 67.

    ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مركز المنارة بالتجمع الخامس، لحضور الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسحلة، بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر.

    السيسي الندوة التثقيفية نصر أكتوبر فيلم الممر

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