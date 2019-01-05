برلمانى يطالب بضم كل من تجاوز 65 عاما للتأمين الصحى الشامل فور تطبيقه

كتب- أحمد علي:

تقدم الدكتور محمد العقاد عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن ضم كل المواطنين الذين تخطو 65 عاما للتأمين الصحى الشامل دون التقيد بالمنطقة الجغرافية وذلك حال البدء فى تفعيل قانون التأمين الصحى الشامل.

وطالب عضو مجلس النواب فى بيان صحفى له اليوم، بإضافة كل المواطنين الذين تخطى عمرهم 65 عاما للتأمين الصحى الشامل دون التقيد بالمنطقة الجغرافية المتفق تطبيق القانون وفقا لها، مشددا على ضرورة أن يتم مراعاة كبار السن شريطة ان يكون الشخص غير قادر حتى لا تكون هذه الخطوة عبء على الدولة او تتسبب فى تأخير تطبيق التأمين الصحى الشامل على باقى المحافظات.

وأوضح النائب فى بيانه، أن هناك الكثير من كبار السن خاصة غير القادرين يعانون كثيرا فى الحصول على رعاية صحية مناسبة فى الوقت الذى تولى الدولة هؤلاء الأشخاص او بمعنى أدق الفئات الأكثر احتياجات رعاية هامة وهذا الامر يتطلب الاهتمام بكبار السن على ان يتم عمل تحريات حول المسنين الذين سيستفيدوا من هذه الخدمة.​