​مجلس الوزراء ينشر فيديو لتوعية المواطنين بمخاطر الكوارث والزلازل

القاهرة- مصراوي:

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، فيديو للتوعية ضد مخاطر الكوارث والزلازل تحت عنوان "حمايتك غايتنا" أعدته الأمانة الفنية للجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.

وتضمن الفيديوجرافيك، نصائح للمواطنين بضرورة تجنب أبراج الكهرباء وسقوط أسلاك الكهرباء خلال تواجدهم بالشارع والابتعاد عن الممرات الضيقة والمزدحمة والأشجار الكبيرة خلال الزلازل، وكذلك الاتصال بأرقام الطورائ الإسعاف 123 والمطافي 180 والنجدة 122.