بالصور.. وصول جثمان كامليا السادات لمسجد المصطفى

في مئوية والدها.. ننشر آخر صور التقطت لكاميليا السادات قبل أسبوع من

كتب- أسامة عبدالكريم:

تصوير- إسلام فاروق:

وصل جثمان الراحلة كامليا السادات، نجلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، منذ قليل، إلى مسجد المصطفى بصلاح سالم.

وكان عدد من أسرة الراحلة كامليا السادات، نجلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، منذ قليل، وصل إلى مسجد المصطفى بصلاح سالم.

وقال الدكتور عفت السادات، عم الراحلة، إن الأسرة قررت اختيار مسجد المصطفى لأداء صلاة الجنازة؛ نظرا لقربه من مقابر العائلة بأرض الجولف.

وأضاف السادات، أن موعد العزاء لم يتحدد بعد، وفي انتظار عودة نجلتها إقبال من أمريكا، والتي ستصل مساء اليوم.

وكان من بين الحضور محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، اللواء جلال السادات ابن عم الراحلة، والدكتور عفت السادات عم الراحلة، والعمدة طارق ماضي عمدة قرية ميت أبوالكوم، ابن خال الراحلة، وعدد من أسرتها بالمنوفية.